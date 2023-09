Heimfrust beim VfB Auerbach und ein Auswärtspunkt für den VFC Plauen

Der fünfte Spieltag in der Fußball-Oberliga ist für die Teams aus dem Vogtland sehr unterschiedlich gelaufen. Dabei wartete das Remis der Spitzenstädter mit einer Besonderheit auf.

Der VfB Auerbach wartet in der Fußball-Oberliga in dieser Saison weiter auf den ersten Punktgewinn im eigenen Stadion. Das 1:3 (0:2) am Samstag gegen den VfB Krieschow war die dritte Niederlage nach dem 1:2 zum Saisonstart gegen Grimma und dem 1:3 im Vogtlandderby gegen den VFC Plauen. Gegen den Vizemeister des Vorjahres hatte Auerbach durch...