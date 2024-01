Heimspieltag für Fortuna Göltzschtal

Eins haben der VSV Fortuna Göltzschtal und der VSV Eintracht Reichenbach gemeinsam: in der Volleyball-Sachsenklasse ist man neu. Die Zwischenbilanz ist nicht die größte Überraschung. Während sich die Landesliga-Absteiger aus Reichenbach mit vier Siegen in sechs Spielen hinter Groitzsch auf Tabellenplatz 2 befinden, will...