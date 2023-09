Heiße Kämpfe ums Siegerpodest bei 28 Grad

66 Mountainbiker haben sich am Samstag an der 26. Oelsnitzer Stadtmeisterschaft am Schloss Voigtsberg beteiligt. In gleich 22 Kategorien wurden die Sieger ermittelt.

"Es war ein heißer Wettkampf!" So fiel die zweideutige Bilanz von Organisator Frieder Jäckel nach der von seinem Pro-Bike-Team auf die Beine gestellten 26. Offenen Oelsnitzer Stadtmeisterschaft der Mountainbiker aus. Denn bei 28 Grad am Samstag wurde es dem einen oder anderen Starter sicher richtig heiß. Andererseits lieferten... "Es war ein heißer Wettkampf!" So fiel die zweideutige Bilanz von Organisator Frieder Jäckel nach der von seinem Pro-Bike-Team auf die Beine gestellten 26. Offenen Oelsnitzer Stadtmeisterschaft der Mountainbiker aus. Denn bei 28 Grad am Samstag wurde es dem einen oder anderen Starter sicher richtig heiß. Andererseits lieferten...