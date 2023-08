Hoffen auf großen Gegner beginnt

Der VfB Schöneck ist nach einem schwer erkämpften 2:0-Sieg gegen den Landesklassen-Vertreter SV Lipsia 93 Eutritzsch in die zweite Runde im Sachsenpokal eingezogen. Die Gäste hatten in der ersten halben Stunde - unterstützt von 25 sangesfreudigen und in grün gekleideten Anhängern - deutliche Vorteile und dreimal die Führung...