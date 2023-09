Immer mehr Baustellen

Der SV Merkur Oelsnitz hat sein Heimspiel in der Fußball-Landesklasse mit 1:2 gegen Tanne Thalheim verloren. Der Trainer scheint vor einem Rätsel zu stehen.

Merkur Oelsnitz ist nach der 1:2-Niederlage gegen Tanne Thalheim - es war nach zwei Auftaktsiegen die zweite Pleite in Folge - auf den 7. Tabellenplatz in der Fußball-Landesklasse zurückgefallen und böse auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Der neue Tabellenzweite aus dem Erzgebirge vergab in der ersten Hälfte vier große...