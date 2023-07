Jan Koller kommt nach Grünheide

Der Startschuss der 32. Vogtland Fußballschule im Waldpark Grünheide ist am Sonntag gefallen. Die ersten 60 Kinder haben ihre Koffer bereits ausgepackt und starteten am Montagmorgen in eine spannende Woche. Trotz Corona und Energiekrise freuen sich die Veranstalter darüber, ihre jahrelange Tradition 2023 fortsetzen zu können -...