Jößnitz gelingt Wiedergutmachung

Die Landesklasse-Fußballerinnen der SG Jößnitz sind am Sonntag mit einem 2:0-Sieg gegen den SV Planitz in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Auch wenn sich der Erfolg erst in der Schlussphase durch die Treffer von Nina-Reneé Kirchner (80.) und Christiane Gotte (88.) einstellte und Planitz sich mit allen Kräften bis dahin gewehrt...