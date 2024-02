Joker sticht in letzter Minute

In der Fußball-Landesliga hat der Reichenbacher FC gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf ein 2:2 (0:1) erreicht. Bei der letzten Aktion der Partie bebte der Wasserturm.

Und wieder war es die letzte Minute: Sicherten sich die Reichenbacher in der Vorwoche in Glauchau überraschend drei Punkte, so trotzten sie diesmal zu Hause den Neugersdorfern einen Zähler ab. Ausgangspunkt war ein Freistoß in zentraler Position kurz vor dem Strafraum. RFC-Trainer Carlo Kästner bewies Gespür, wechselte dafür...