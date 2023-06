Jubel beim SC Syrau: Fußballer machen historischen Erfolg perfekt

Mit dem zwölften Heimsieg der Saison hat der SC Syrau am Sonntag die Fußball-Vogtlandmeisterschaft für sich entschieden. Vor 326 Zuschauern brachte die Mannschaft mit einem 5:2 gegen Concordia Plauen den Zwei-Punkte-Vorsprung auf den VfB Schöneck ins Ziel, der trotz langer Unterzahl parallel zu einem 4:1-Sieg in Rodewisch kam. So durfte der...