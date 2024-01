Kann Einheit den SV 04 schocken?

In der Handball-Oberliga steht am Samstag das Plauener Derby an. Die Statistik der vergangenen Jahre spricht klar für den SV 04 Oberlosa, doch der Favorit tat sich zuletztimmer schwer gegen den HC Einheit Plauen.

Es ist die Mutter aller Handballspiele im Vogtland. Trotz Zusatztribüne: Seit Tagen ist das große Derby restlos ausverkauft. Am Samstag fiebern ab 19 Uhr 900 Zuschauer in der Kurt-Helbig-Sporthalle mit. Als Oberliga-Tabellenführer wird der SV 04 Oberlosa vom HC Einheit Plauen scharf attackiert. Schon im Hinspiel schnupperten die...