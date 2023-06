Kart-Cousins auf dem Treppchen

Beim zweiten Lauf zum ADAC-Kart-Masters im oberbayerischen Ampfing sind Tim Tröger aus Plauen und dessen Großfriesener Cousin Niels Tröger als direkte Konkurrenten aufeinandergetroffen. Niels Tröger, der erst in diesem Jahr in die Schaltkart-Klasse KZ2 gewechselt war, setzte wie Cousin Tim ein Maranello/TM-Fahrzeug ein. In den...