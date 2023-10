Kassenwart reibt sich die Hände

Fußball-Vogtlandklasse: Prestigeduell in Kürbitz

In der Fußball-Vogtlandklasse hat es wie im Vorjahr den aktuellen Spitzenreiter erstmals am sechsten Spieltag erwischt. Wie zuletzt die Kürbitzer erwischte es diesmal den Leubnitzer SV - mit einem 1:6 in Weischlitz. Was die Sache noch pikanter macht, ist die Tatsache, dass es erneut der FSV Bau war, der den Tabellenführer alt...