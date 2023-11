"Kein spielerischer Leckerbissen zu erwarten"

Gegen den Vorletzten der Fußball-Landesliga, den Radefelder SV, steht für den Reichenbacher FC nur ein voller Erfolg zur Debatte. Sorgenfrei ist das Team dabei aber nicht.

Dass die Fußball-Landesliga kein Zuckerschlecken wird, war dem Reichenbacher FC klar. Und so fällt man auch nicht in Unruhe, dass nach vier Runden ohne Sieg der Abstand zur Gefahrenzone aufgebraucht ist. Angesichts von eventuell gleich fünf Rückkehrern in die Landesklasse (wenn zwei aus der Oberliga herunterkommen) ist der...