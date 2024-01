Kleine Meister an der Platte gesucht

Auch in diesem Jahr führt der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) wieder die bundesweite Minimeisterschaft durch. Die Serie geht in ihre 41. Auflage und richtet sich an Kinder, die noch keine offiziellen Wettkämpfe innerhalb des DTTB bestritten haben. Für die Ausrichtung des Plauener Ortsausscheids ist einmal mehr der Post SV Plauen...