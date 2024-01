Kleines Starterfeld mit guten Kämpfen

Ringen: KSV Pausa bei der Landesmeisterschaft der B-Junioren erfolgreich

Neben Olympia Prag hat der KSV Pausa am vergangenen Wochenende in Gelenau bei den Landesmeisterschaften der B-Junioren die größte Mannschaft gestellt. Insgesamt elf Pausaer errangen am Ende vier Medaillen und einen Titel. Zweimal Edelmetall ging auch an den ASV Plauen.