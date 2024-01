Klingenthaler Trio feiert Weltcup-Einstand

Die Nordischen Kombinierer Ronja Loh, Anne Häckel haben sich in Oberstdorf mit den Besten der Welt gemessen. Für weitere VSC-Athleten ging es beim Deutschlandcup in Seefeld zur Sache.

Gleich drei Aktive des VSC Klingenthal haben am Wochenende ihr Debüt beim Weltcup in der Nordischen Kombination in Oberstdorf gegeben. Besonders Nick Schönfeld hatte es gegen die starke Konkurrenz schwer.