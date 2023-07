Klingenthalerin sprintet zum Sieg

Der Sachsenpokal der Nordischen Skisportler hat am Wochenende in Eilenburg Station gemacht. Bei den Mädchen wurde Else Götzel Vierte im Skispringen von der 19-Meter-Schanze und sicherte sich dank ihrer Laufstärke noch den Sieg in der Kombination. Ihre Schwester Ronja belegte die Ränge 9 und 7. Den 3. Platz in der Schülerklasse...