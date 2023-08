Klingenthalerin übernimmt Führung

Ronja Loh vom VSC Klingenthal (Foto) hat zum Auftakt des Alpencups der Nordischen Kombiniererinnen am vergangenen Wochenende in Bischofsgrün die Plätze 2 und 1 belegt und damit die Führung in diesem Wettbewerb übernommen. Bereits am Samstag lag sie nach einem starken Sprung auf dem 2. Rang. Über die fünf Kilometer lange...