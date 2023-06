Knappe Sache bei den D-Junioren

Reichlich Tore hat es am Samstag beim so genannten "Tag der Meister" im Plauener Vogtlandstadion gegeben. Dort wurden die neuen Fußball-Kreismeister in gleich drei Altersklassen gesucht und gefunden. Bei den F-Junioren setzte sich der 1. FC Wacker Plauen im Finale gegen den VFC Plauen mit 8:3 durch. Das Spiel um Bronze gewann die...