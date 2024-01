Kombinierer Nick Schönfeld aus Klingenthal: Das sagt er vor seinem ersten Weltcup-Start

Der Deutsche Skiverband hat den 19-Jährigen für die Wettkämpfe am Wochenende in Oberstdorf nominiert. Wenn es gut läuft, kommt er auch nicht mit leeren Händen zurück.

Für den VSC Klingenthal ist der Weltcup in der Nordischen Kombination am Wochenende in Oberstdorf schon jetzt ein Erfolg: Mit Anne Häckel, Ronja Loh und Nick Schönfeld sind drei Aktive des Vereins für die Wettkämpfe am Samstag und Sonntag nominiert worden. Dazu kommt mit Jenny Nowak (SC Sohland) eine Sportlerin, die seit Jahren am...