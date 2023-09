Lengenfeld verliert, Rodewisch gewinnt

Zum Saisonauftakt in der Handball-Bezirksliga musste der VfB Lengenfeld am Samstag beim Burgstädter HC eine 19:24-Niederlage hinnehmen. Einen Zähler gab es für den TSV Oelsnitz, der gegen die USG Chemnitz ein 26:26 erreichte. Der HC Einheit Plauen II besiegte Fortschritt Mittweida mit 30:25. In der Bezirksklasse gelang den...