Lengenfelder Ehepaar schafft es aufs Podest

Tischtennis-Vogtlandmeisterschaft: Topgesetzte Reichenbacher machen den Sieg unter sich aus

Knapp 50 Aktive haben am Dienstag - trotz Brückentag und Herbstferien - bei der Tischtennis-Vogtlandmeisterschaft in Heinsdorf um die Titel gekämpft. Für die besten vier Frauen und Männer im A-Bereich (höheres Spielniveau) ging es dabei auch um die Qualifikation für die Bezirksmeisterschaft am 26. November in Lengenfeld.