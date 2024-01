Lengenfelder stoppen den Tabellendritten

Die Bezirksliga-Handballerdes VfB haben ihr Heimspiel mit 30:26 gegen den Burgstädter HC gewonnen. Jetzt wartet schon die nächste Mammutaufgabe.

Es ist eine Weile her, dass der VfB Lengenfeld in der Handball-Bezirksliga nach einem Punktspiel jubeln durfte. Nach dem letzten Erfolg Mitte November gegen Union Chemnitz II folgten drei schmerzhafte Niederlagen für die Vogtländer, die deswegen nicht grundlos in Richtung Tabellenende auf Platz 10 rutschten. Der 30:26...