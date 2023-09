Licht und Schatten zum Start

Zum Auftakt in die neue Punktspielrunde haben die Bezirksliga-Handballer des VfB Lengenfeld eine Niederlage in Burgstädt kassiert. Besser lief es in der Bezirksklasse für die Handballwölfe aus Rodewisch, die ihr Heimspiel gegen Werdau gewannen.

