Mädchen fliegen aufs Siegerpodest

Nordischer Skisport: Erfolge beim Schülercup

Ein turbulentes Wettkampf-Wochenende liegt hinter dem Skinachwuchs des VSC Klingenthal. Mehrere junge Aktive der Nordischen Kombination waren mit ihrem Trainer Bernd Glaß beim Deutschen Schülercup in Winterberg am Start. Aufgrund der Witterungsbedingungen musste dort - wie schon in Klingenthal und in der Schweiz - das...