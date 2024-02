Magere Ausbeute für VfB Schöneck

Nur zwei Punkte haben die Bezirksliga-Volleyballerinnen des VfB Schöneck aus den beiden Heimspielen am Samstag zu Hause behalten. Das Spiel gegen Tabellennachbar TV Burgstädt ging mit 1:3 (18:25; 25:14; 23:25; 22:25) verloren. Das war besonders insofern ärgerlich, weil es in den Sätzen drei und vier jeweils sehr eng zuging. In...