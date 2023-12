Markneukirchen will würdigen Abschied

Zur letzten Auswärtsbegegnung in der Bundesliga schickt der AVG eine schlagkräftige Truppe.Dabei fällt der Blick aber auch schon auf das Derby.

Die Bundesliga-Ringer des AV Germania Markneukirchen gehen in der höchsten Kampfklasse auf Abschiedstour. Zur letzten Auswärtsbegegnung müssen die Schützlinge des Trainergespanns Andy Schubert und André Backhaus zum KSC Hösbach reisen. Die Hessen stehen am Ende einer Vorrunde mit Höhen und Tiefen, erst am Samstag schaffte der...