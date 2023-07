Markneukirchener holt Gold in Dresden

Für die C-, D- und E-Jugend-Ringer hat mit den Landesjugendspielen in Dresden ein letzter Höhepunkt der Saison auf dem Programm gestanden. Insgesamt 120 junge Ringer aus 13 Vereinen waren am Start. Auch drei Talente vom AV Germania Markneukirchen kämpften in Dresden um die letzten Medaillen dieser Saison. Bei den E-Jugendlichen...