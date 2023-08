Merkur ballert sich an die Spitze

Mit einem 7:1 (2:1)-Heimsieg gegen Concordia Schneeberg haben sich die Landesklasse-Fußballer des SV Merkur Oelsnitz am Sonntag an die Tabellenspitze geschossen. Eine Woche nach dem 3:2-Derbysieg in Syrau gerieten die Oelsnitzer zunächst in Rückstand. Lorenz traf für die Gäste (20.). Knoll (36.) und Löscher (37.) drehten das...