Merkur bestreitet vier Testspiele

Die Landesklasse-Fußballer des SV Merkur Oelsnitz haben ohne personelle Veränderungen mit der Vorbereitung auf den Start in die Rückrunde am 18. Februar gegen den SC Syrau begonnen. Bereits am Freitag (Anstoß 19 Uhr) empfangen die Oelsnitzer den Vogtlandligisten SG Rotschau zum ersten Testspiel. Eine Woche später kommt der...