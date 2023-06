Merkur hat den Bann gebrochen

Der Bann ist gebrochen: Merkur Oelsnitz hat in der Fußball-Landesklasse am Sonntag mit einem 2:1-Sieg bei "Angstgegner" Germania Chemnitz drei wichtige Punkte eingefahren und den 2. Tabellenplatz zurückerobert. Dabei hat Merkur-Trainer Kenny Häußler in seiner fünfmonatigen Amtszeit jetzt schon alle Rekorde gebrochen. Das 1:7 gleich...