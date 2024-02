Merkur ist nur vor der Pause gut

Zum Auftakt der Rückrunde in der Fußball-Landesklasse haben die Oelsnitzer auf eigenem Platz das Vogtlandderby gegen den SC Syrau 1:2 (1:1) verloren. Stolze 280 Zuschauerwaren mit dabei.

Merkur Oelsnitz hat zum Rückrundenauftakt in der Fußball-Landesklasse gegen Aufsteiger SC Syrau vor 280 Zuschauern mit 1:2 verloren und bleibt nach der dritten Niederlage in Folge auf Tabellenplatz 5. Die Gäste dagegen feierten mit ihren zahlreichen Anhängern den Derby-Erfolg - es war der zweite Sieg in einer Woche - und...