Merkur muss lange Anlauf nehmen

Zum Saisonauftakt in der Fußball-Landesklasse gelang dem Titelfavoriten aus Oelsnitz am Freitagabend nur ein knapper 3:2- Erfolg bei Aufsteiger SC Syrau. Alle Tore wurden per Kopf erzielt, ausgerechnet Merkurs Neuzugang gelang der Siegtreffer.