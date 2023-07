Merkur Oelsnitz zweimal im Einsatz

Nach der 0:4-Niederlage gegen den VFC Plauen am vergangenen Samstag laufen die Landesklasse-Fußballer des SV Merkur Oelsnitz am kommenden Wochenende gleich zu zwei Fußball-Testspielen auf. Am heutigen Freitag ist um 19 Uhr der Vogtlandliga-Aufsteiger 1. FC Wacker Plauen in Oelsnitz zu Gast. Am Sonntag 15.30 Uhr spielt Merkur beim...