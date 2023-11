Merkur schleppt sich zum Sieg

Die Oelsnitzer Landesklasse-Fußballer haben sich mit 1:0 gegen den TSV Flöha durchgesetzt. Der Torschütze des Tages zeigt sich selbstkritisch, aber auch zufrieden mit den drei Punkten.

Merkur Oelsnitz bezwang in der Fußball-Landesklasse am 11. Spieltag den TSV Flöha mit 1:0 und wie schon in der Vorwoche gegen Meerane war Manuel Strobel der Torschütze des Tages. Nach klasse Vorarbeit von Manolo Pieschel, der auf der rechten Seite nach einem Sprint flach nach innen passte, musste der Goalgetter nur noch den Fuß...