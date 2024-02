Merkur-Trainer lobt Moral

Reichlich Tore haben die Anhänger der Oelsnitzer Landesklasse-Kicker in den beiden Testspielen am Wochenende gesehen. Besonders beim 5:5 am Sonntag gegen Trogen ging es heiß her.

Der SV Merkur Oelsnitz hat auch das zweite Flutlichtspiel in Vorbereitung auf den Neustart der Fußball-Landesklasse für sich entschieden. Der BSV Irfersgrün erwies sich am Freitag beim Oelsnitzer 2:1 als starker Gegner. Gegen den 1. FC Trogen gab es am Sonntag beim 5:5 keinen Sieger.