Mit angezogener Handbremse aufs Podest gelaufen

Leichtathletik: Sebastian Hendel holt Teambronze über 10 Kilometer - Kristina Hendel verpasst Medaille knapp

Viel hat nicht gefehlt, dann wären Sebastian und Kristina Hendel von der Deutschen Meisterschaft im 10-km-Straßenlauf in Bad Liebenzell beide mit einer Bronzemedaille nach Reichenbach zurückgekommen. Im Frauenrennen lag die 27-Jährige am Sonntag lange an dritter Stelle, ehe sie auf der letzten von vier Runden doch noch einen...