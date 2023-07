Mit Bezirksderby in die neue Saison

Für die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa beginnt und endet die neue Saison jeweils mit Spielen gegen den VC Zschopau. Am 23. September treten die Plauenerinnen in Zschopau an, am 23. März 2024 endet die Serie mit dem Rückspiel im Vogtland. Auf die erste Heimpartie müssen die Vogtländerinnen lange warten. Diese...