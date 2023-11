Mit Wille zum hart erkämpften Sieg

Der VFC Plauen hat sein Heimspiel in der Fußball-Oberliga mit 1:0 gegen Budissa Bautzen gewonnen. Damit verteidigt er die Spitzenposition.

Der Frust über die bittere 0:3-Niederlage in Krieschow sollte raus. Das ist dem VFC Plauen in der Fußball-Oberliga mit dem knappen 1:0-Sieg gegen den FSV Budissa Bautzen ergebnismäßig gelungen. Doch taten sich die Plauener schwer gegen einen kampfstarken Kontrahenten. So mussten sie bis in die Schlussminute um den Sieg bangen....