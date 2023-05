MSC-Starter mit vier Tagessiegen

Die Läufe 5 und 6 zur Ostdeutschen Meisterschaft im Motorradtrial sind am vergangenen Wochenende in Schönborn in der Nähe von Finsterwalde ausgefahren worden. Unter den 60 Startern war erneut eine zweistellige Zahl vom MSC Oelsnitz. Besonders hervor stachen mit zwei Tagessiegen Egon Ranacher und Jannik Dotzauer. Jeweils einer...