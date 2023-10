Muldenhammer weiterhin unbesiegt

Seine weiße Weste bewahrt hat in der Tischtennis-Bezirksklasse der SV Muldenhammer. Nach einem 10:5 bei Grün-Weiß Röthenbach II am Samstag bleibt man weiter unbesiegt Tabellenführer. In den Doppeln punkteten Schmidt/Kohl und Sibilitz/Brunner, im vorderen Paarkreuz gewannen Brosda und Kotek, der im Entscheidungssatz die Nerven...