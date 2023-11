Muldenhammers Siegesserie hält an

In der Tischtennis-Bezirksklasse hält die Siegesserie des SV Muldenhammer weiter an. Beim TTV Plauen-Mitte gewannen die Obervogtländer am Sonntag mit 10:5 und festigten die Tabellenführung. Die Oberländer starteten mit Siegen der Doppel Raithel/Brunner und Schmidt/Kohl. Im Anschluss unterlag Kotek, während Raithel souverän...