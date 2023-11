Muldenhammers Weste bleibt weiter weiß

In der Tischtennis-Bezirksklasse standen am Wochenende alle drei obervogtländischen Teams an der Platte. Zwei davon konnten Siege feiern.

Gegen Ende der Hinrunde in der Tischtennis-Bezirksklasse führt der SV Muldenhammer das Klassement an, Erlbach und Tirpersdorf belegen aktuell die Ränge 6 und 7.