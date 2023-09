Mylauer Duo erfolgreich auf der Talsperre Pöhl

Insgesamt 26 Boote sind am Wochenende bei der Traditionsregatta "Goldener Finn und FD" des SC Handwerk Plauen auf der Talsperre Pöhl an den Start gegangen. Allerdings frischte der Wind erst am Sonntag auf, so dass nur zwei Wettfahrten gesegelt werden konnten. In der Klasse Finn setzte sich Max Trommer vom gastgebenden SC Handwerk durch und...