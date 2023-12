Nach Stotterstart: SC Syrau gewinnt Hallenfußball-Vorrunde in Plauen vor dem FSV Treuen

Vor fast 400 Zuschauern haben beim Hallenpokal der „Freien Presse“ am Samstag die beiden Favoriten den Ton angegeben. Spannend war es trotzdem: Denn es ging um insgesamt vier Plätze für die nächste Runde.

In der zweiten von sieben Vorrundenstaffeln der vogtländischen Hallenfußballturnier-Serie um den Pokal der "Freien Presse" ist die Entscheidung über den Turniersieg erwartungsgemäß im direkten Duell zwischen dem SC Syrau (Landesklasse) und dem FSV Treuen (Vogtlandliga) gefallen. Fabian Stein, der am Samstagnachmittag vor 389 Zuschauern in der...