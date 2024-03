Nachwuchs in Aue auf der Matte

Wenn am Samstag die Mitteldeutschen Ringer-Meisterschaften der Junioren und B-Jugendlichen in Aue ausgetragen werden, sind unter den rund 100 Athleten auch Ringer des KSV Pausa und des ASV Plauen zu finden. Der Anpfiff dieser Titelkämpfe erfolgt um 10 Uhr in der Sporthalle der Betriebsberufsschule in der Rudolf-Breitscheid-Straße....