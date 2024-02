Nächster Schritt auf der Karriereleiter

Motorsport: Ben Wiegner will mit familieneigenem Team ordentlich durchstarten

Nachdem der 14-jährige Motorradrennfahrer Ben Wiegner aus Plauen im Vorjahr Vizemeister in der Honda-Talent-Challenge und Gesamtdritter in der österreichischen Mini-GP-Meisterschaft geworden war, musste für die neue Rennsaison eine neue, noch anspruchsvollere Aufgabe her. Nach familieninternen Beratungen entschied man sich für...