Nächster Titel in Reichweite

Die Kartbahn in Kerpen, auf der einst Michael Schumacher seine erfolgreiche Karriere startete, war am Wochenende für Tim und Niels Tröger ein gutes Pflaster. Zwei Wochen nach seinem Gewinn des World Cup in Wackersdorf beendete Niels Tröger beim vierten Saisonrennen der Deutschen Kart Meisterschaft (DKM) in der Unterkategorie...