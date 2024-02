Neue Sachsenmeister werden ermittelt

Eine "volle Hütte" erwarten die Veranstalter der Offenen Sachsenmeisterschaften im Ringen am Samstag in der Mehrzweckhalle Europaratstraße, wenn die Landesmeistertitel der Junioren und B-Jugend im Freistil sowie der A-Jugend im griechisch-römischen Ringkampf vergeben werden. Dabei werden nicht nur die sächsischen Vereine in...