Neues Team überrascht mit Leistung

Handball-Bezirksliga: Fortschritt Mylau-Reichenbach schickt B-Jugend ins Rennen

In dieser Saison stellt der HV Mylau-Reichenbach zum ersten Mal eine männliche B-Jugend Mannschaft in der Handball-Bezirksliga. Zuvor spielte die Jugend in der Vogtlandrunde in Turnierform. Da die Zahl der engagierten und motivierten Jungen im Verein aber bis auf 20 anstieg, stand nun die Entscheidung, ob man in den...